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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы отпустят на свободу сотни заключенных по случаю Курбан-байрама

CA-NEWS (CA) - Движение «Талибан» (исламское движение) завило о намерении отпустить сотни заключенных 20 августа по случаю праздника Курбан-байрам, сообщает Tolonews в своем Twitter.

В обращении, опубликованном «Талибаном», говорится, что заключённые будут освобождены, чтобы они могли разделить радость праздника Курбан-байрам со своими семьями и друзьями.

Позднее «Талибан» указал, что освобождены будут 444 человек, однако какие именно пленные будут освобождены не сообщается.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти страны объявляют о прекращении огня в противостоянии с движением «Талибан», и перемирие может продлиться три месяца, если члены группировки ответят согласием на данное предложение.

«Так как мы приближаемся к празднику, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу в понедельник и продлится до дня рождения пророка Мухаммеда… при условии, что «Талибан» ответит взаимностью», - говорится в тексте обращения президента Афганистана.

Власти США приветствуют заявление президента Афганистана Ашрафа Гани о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением «Талибан». Об этом говорится в опубликованном 19 августа в пресс-релизе госдепартамента.

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