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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Акорды.

«К.Аннан как известный на международном уровне политик посвятил свою жизнь установлению стабильности и мира на планете.

Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с одним из самых здравомыслящих, искренних и великодушных людей - Кофи Аннаном. Наши позиции по актуальным вопросам глобального развития совпадали. Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи», - говорится в телеграмме.

Глава государтсва от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким К.Аннана и ООН.

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