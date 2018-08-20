Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Акорды.

«К.Аннан как известный на международном уровне политик посвятил свою жизнь установлению стабильности и мира на планете.

Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с одним из самых здравомыслящих, искренних и великодушных людей - Кофи Аннаном. Наши позиции по актуальным вопросам глобального развития совпадали. Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи», - говорится в телеграмме.

Глава государтсва от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким К.Аннана и ООН.