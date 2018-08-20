В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

CA-NEWS (CA) - Здание посольства США в Анкаре в 5 утра по местному времени было обстреляно неизвестными из автомобиля белого цвета, номерной знак которого не удалось установить, передает телеканал CNN Turk.

По зданию посольства выстрелили четыре или пять раз, было разбито окно в будке охраны. Данных о пострадавших нет. На данный момент полиция разыскивает стрелявших.

Напомним, отношения между США и Турцией испортились после ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Анкара считает, что он имеет связь с рабочей партией Курдистана (партия запрещена в Турции) и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (его считают одним из организаторов попытки государственного переворота в 2016 году).

1 августа власти США ввели санкции против двух турецких чиновников: главы МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Причиной назвали содержание в заключении пастора Эндрю Брансона.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции — до 50 и 20%. После этого курс турецкой лиры рухнул.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали против страны «экономическую войну», и призвал бойкотировать электронику из США, приняв ответные меры в споре с Вашингтоном, который толкнул лиру к рекордным минимумам.

15 августа Анкара повысила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США.

17 августа турецкий суд отказался освободить Брансона из-под домашнего ареста.