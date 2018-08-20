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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан уменьшил импорт муки за счет собственной переработки зерновых

CA-NEWS (TJ) - С января этого года в Таджикистан поступило 19 тысяч тонн муки на сумму $4 миллиона, сообщает ТаджикТА со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны. Это на 11,7 тысячи тонн меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем наблюдается рост объема импорта пшеницы. В январе-июле этого года в республику завезено 661,2 тысячи тонн пшеницы на сумму $168 миллионов. По сравнению с показателями прошлого года это больше на 132,2 тысячи тонн.

В стране существенно увеличился объем переработки зерновых, что привело к снижению импорта муки, отмечают эксперты. Сейчас более 90% потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет собственного производства.

По данным министерства сельского хозяйства страны, к концу июня в Таджикистане произведено свыше 524,8 тысячи тонн зерновых. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Казахстан.

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