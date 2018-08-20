В Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан-айт

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны определил места для проведения обрядов жертвоприношения на Курбан-айт.
По данным пресс-службы акимата, в этом году празднование Курбан-айта начнется 21 августа, айт-намаз начнется в 7:00 во всех 9 мечетях столицы.
Забой скота будет проходить до 23 августа. На сегодняшний день в городе определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений):
- район Алматы
ТД «Метро» (трасса Астана – Караганда)
- район Байконур
1. ТОО «Нурбереке-555», Шоссе Алаш, 30 (за рынком «Көк Базар»)
2. ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313
3. КХ «Шаушен», а/д «Астана-Павлодар», 9 км
4. Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана – Софиевка 7 км
- район Есиль
Рынок «Алтын-Таға» возле поселка Косшы
- район Сарыарка
Универсальный рынок «Улжан», (бывший рынок «Саянур»).