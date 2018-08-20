В Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан-айт

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны определил места для проведения обрядов жертвоприношения на Курбан-айт.

По данным пресс-службы акимата, в этом году празднование Курбан-айта начнется 21 августа, айт-намаз начнется в 7:00 во всех 9 мечетях столицы.

Забой скота будет проходить до 23 августа. На сегодняшний день в городе определены основные места организованного проведения ритуальных мероприятий (жертвоприношений):

- район Алматы

ТД «Метро» (трасса Астана – Караганда)

- район Байконур

1. ТОО «Нурбереке-555», Шоссе Алаш, 30 (за рынком «Көк Базар»)

2. ИП Есжанова А., «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313

3. КХ «Шаушен», а/д «Астана-Павлодар», 9 км

4. Крестьянское хозяйство «Темеш», а/д Астана – Софиевка 7 км

- район Есиль

Рынок «Алтын-Таға» возле поселка Косшы

- район Сарыарка

Универсальный рынок «Улжан», (бывший рынок «Саянур»).