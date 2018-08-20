Телеканал Узбекистана показал рейды в Ташкенте по ночным клубам
- Узбекистан, общество
- 12:25, 20 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Телеканала «Ёшлар» (Ёшлар) 18 августа показал в эфире рейды по ночным клубым, расположенным в Учтепинском районе столицы.
Как сообщается в видеорепортаже, в ходе проведенных сотрудниками Нацгвардии и правоохранительных органов рейдов в ночных клубах Ташкента выявлен ряд правонарушений. Среди посетителей, распивающих спиртные напитки и курящих кальян, были обнаружены и несовершеннолетние подростки.
Несмотря на то, что съёмочную группу охраняли сотрудники Национальной гвардии, группа пьяных посетителей затеяла потасовку и повредила съёмочную аппаратуру.
Подобные случаи происходили также в клубах, расположенных в других районах Ташкента.
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