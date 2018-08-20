Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана составляют 323 тонны

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана разделяет предложение депутатов мажилиса от фракции «Ак жол» о необходимости диверсификации активов, отхода от доминирования одной валюты и увеличения доли в национальных накоплениях - золотых запасов республики.

Как отмечается в ответе главы Нацбанка Данияра Акишева на запрос парламентариев, различие в целях формирования и использования золотовалютных резервов банка и активов Национального фонда обуславливает различия в направлениях их инвестирования.

В настоящее время объем золота в структуре золотовалютных резервов Нацбанка достиг 42,3%, что является исторически максимальной величиной (минимальная доля золота наблюдалась в 2006 году – 7,2%). В стоимостном выражении данный объем составляет $12,9 млрд, а в физическом – 323 тонны. По данным Всемирного совета по золоту, Казахстан находится на 16 месте в мире по резервам золота.

«Существенно объем золота вырос с 2011 года, когда Национальному банку на законодательном уровне было предоставлено право преимущественной покупки аффинированного золота у отечественных производителей. Соответственно, существенный объем физического золота Нацбанка хранится на территории Казахстана, защищая его от геополитических рисков. Отмечу, что физическое золото не приносит дохода в отличие от неаллокированного, которое можно разместить на депозит», - говорится в документе.

Активы, размещенные в иностранную валюту, инвестированы в государственные ценные бумаги, другие финансовые инструменты развитых и развивающихся стран, инвестиционная привлекательность которых подтверждается высоким кредитным рейтингом. Такая практика обеспечивает сохранность активов. Структура активов, размещаемых в разные виды валют, постоянно меняется, отражая степень ликвидности, уровень доходности, а также ограничение роста концентрации на отдельных валютах.

С целью диверсификации Нацбанк постепенно снижал долю доллара США в составе золотовалютных резервов. Если в 2006 году она составляла 67%, то на конец июня 2018 года – 46%. Вместе с тем доля доллара США в инвестициях Нацфонда выше, чем в золотовалютных резервах Нацбанка. На настоящий момент она составляет 63%.