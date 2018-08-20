В Фергане чиновники заставили семиклассницу сделать подпольный аборт

CA-NEWS (UZ) - В одном из кишлаков Бешарыкского района Ферганской области Узбекистана акушер-гинеколог по приказу местных чиновников прервала пятимесячную беременность семиклассницы в домашних условиях. Об этом сообщает centralasian.org.

По данным УВД Ферганской области, пятимесячная беременность семиклассницы была прервана в мае этого года. 39-летная мать девочки находится под стражей. Она обвиняется в том, что её дочь изнасиловали с её подачи, сводничестве. Четверо мужчин обвиняются «в удовлетворении половой потребности в противоестественной форме с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет».

По словам одной из учительниц, о беременности семиклассницы и о том, что она «ведет беспорядочную половую жизнь», руководству школы стало известно в мае этого года, когда педагоги посетили дом школьницы из-за частого отсутствия девочки на занятиях.

"Мы вместе с советником классного руководителя, сотрудничающего с Комитетом женщин, пошли к ней дом. Потом отвели девочку и ее мать к заместителю хокима (главы) Бешарыкского района, которая отругала родительницу и пообщалась с самой девочкой. Затем сообщили о сложившейся ситуации инспектору по профилактике районного отделения внутренних дел», – говорит учительница.

После этой беседы инспектор по профилактике РОВД, директор школы, в которой учится девочка, а также ее классный руководитель обсудили вопрос о прерывании беременности семиклассницы.

«Мать девочки, опасаясь позора и всеобщего осуждения, препятствовала тому, чтобы ее дочери сделали аборт в больнице», говорится в обвинительном заключении.

По словам врача Бешарыкской центральной районной больницы, по поручению заместителя главы района, девочка прошла гинекологический осмотр, по результатам которого выяснялось, что семиклассница находится на 18-й неделе беременности.

«После чего, по поручению заместителя хокима и директора школы, акушер-гинеколог посетила дом школьницы и дала ей четыре таблетки, вызывающие выкидыш. Абортированный младенец был мальчиком, после аборта отец семиклассницы отнес тело младенца на местное кладбище», - говорится в обвинительном заключении областной прокуратуры.

Чиновник, представившийся помощником заместителя хокима, подтвердил информацию о проведении подпольного аборта 14-летней школьнице. Другой представитель районной администрации, представившийся помощником хокима Бешарыкского района Расулжона Джураева, ограничился лишь кратким ответом о том, что все виновные по данному случаю ответят перед законом».