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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Анкара и Ташкент намерены в разы увеличить товарооборот

CA-NEWS (UZ) - Товарооборот между Турцией и Узбекистаном в последнее время достиг рекордных показателей, сообщил агентству Anadolu 20 августа посол Турции в Ташкенте Ахмет Башар Шен. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет двух миллиардов долларов, сказал Шен.

По его словам, две страны на следующем этапе будут нацелены на товарооборот в пять миллиардов долларов.

«Между Турцией и Узбекистаном в прошлом существовали определенные разногласия, связанные с экономикой. Но сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзяяев приглашает турецких предпринимателей инвестировать в узбекскую экономику. Делается все возможное, чтобы создать для турецкого бизнеса все условия», – сказал Шен.

Посол напомнил, что в последние два года лидеры двух стран совершали взаимные визиты и проводили встречи с предпринимателями.

«Все это способствовало улучшению экономических отношений и росту товарооборота между Турцией и Узбекистаном», – добавил Шен.

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