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  20 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Пакистана привел к присяге новое правительство

CA-NEWS (CA) - Президент Пакистана Мамнун Хусейн 20 августа привел к присяге членов нового правительства, утвержденного накануне премьер-министром страны Имраном Ханом. Церемония прошла в президентском дворце в Исламабаде, трансляцию которой вел телеканал Geo TV.

В состав нового кабмина вошли 16 министров и пять советников премьер-министра. Среди них: Шах Махмуд Куреши (министр иностранных дел), Первез Кхатак (министр обороны), Мухаммад Фарух Насим (министр юстиции), Гулам Сарвар Хан (министр нефти и природных ресурсов), Асад Умар (министр финансов), Зубейда Джалал (министр оборонной промышленности) и другие.

Как сообщил в своем Twitter пресс-секретарь правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость», PTI) Фавад Чоудхури, вслед за церемонией принесения присяги новое правительство проведет совещание, на котором будут обсуждены пути реализации мер, затронутых 19 августа премьер-министром Пакистана Имраном Ханом применительно к внутренней и внешней политике страны.

Новый премьер-министр Пакистана Имран Хан 18 августа принес присягу, официально вступив в должность главы правительства. Его партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») победила на всеобщих выборах 25 июля.

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