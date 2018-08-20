Житель Куляба устроил пожар на рынке чтобы избавиться от долговой ямы

CA-NEWS (TJ) - Пожар на центральном рынке Куляба устроил один из владельцев склада оптовой торговли - таким образом он хотел избавиться от долговой ямы, сообщили Радио Озоди в УМВД по городу Кулябу 20 августа.

Пожар в отделе оптовой торговли продуктами питания рынка Куляба возник около полуночи 14 августа и был потушен усилиями 7 пожарных расчетов за 40 минут. По информации местных властей, предварительная сумма ущерба составляет более 30 тыс. сомони ($3 тысячи).

В поджоге рынка обвиняется 33-летний Баходур Рахимов, один из владельцев склада оптовой торговли продуктами питания рынка. «Он приобрел у предпринимателей из Душанбе и Куляба для реализации на этом рынке продукты питания на сумму около $200 тыс. Но отдать деньги за товар ему оказалось не по силам. И он решил, что единственный выход из сложившейся ситуации – это поджог склада. Баходур Рахимов рассчитывал, что узнав об уничтожении товара в пожаре, многие кредиторы простят ему долг. Он купил в Восейском районе 80 литров бензина и устроил пожар на рынке»,- сказали в УМВД по городу Кулябу.

Баходур Рахимов пострадал в пожаре на рынке и сейчас находится под присмотром врачей. В ходе предварительного следствия он признался в поджоге, и обещал возместить нанесенный ущерб. Следствие продолжается.

Последние годы на нескольких рынках и складских помещениях в Таджикистане произошли пожары. Утром 7 августа возник пожар на крупных складах стройматериалов неподалеку от авторынка в Бободжон Гафуровском районе на севере страны. Сгорели десятки складов, которые находились между двумя крупными рынками «Вахдат» и «Баракат». Все сгоревшие стройматериалы принадлежали местным предпринимателям.

Крупный пожар произошел 2 июня на рынке «Султони Кабир» - огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров торговых точек и магазинов. Сумма ущерба, по данным городских властей, составила 3,5 млн сомони ($390 тыс.)

В большинстве случаев причиной пожара называли несоблюдение правил противопожарной безопасности. О преднамеренном поджоге рынка сообщается впервые.