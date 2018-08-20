В Казахстане за 6 месяцев более 16 тыс. человек осуждены по уголовным делам

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсвултан Назарбаев 20 августа встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи они обсудили деятельность органов правосудия за первое полугодие и исполнении ранее данных поручений.

«За шесть месяцев 2018 года судами первой инстанции рассмотрено 1,8 млн судебных дел и материалов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено 16302 человека, 25% из которых приговорены к лишению свободы», - доложил председатель Верховного суда.

Ж.Асанов также проинформировал Н.Назарбаева об уменьшении на 30% количества случаев избрания меры пресечения в виде ареста по экономическим преступлениям.