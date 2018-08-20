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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России в учениях "Восток-2018" примут участие военные Монголии

CA-NEWS (MNG) - Манёвры "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В маневрах, которые пройдут в сентябре, примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. "Кроме этого будут задействованы органы управления и подразделения Народно освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии", - отметил министр.

"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооружённых сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", - добавил Шойгу.

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