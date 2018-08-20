В Таджикистане во время празднования Иди Курбон пройдут рейды по размеру дастархана

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 21 августа отметят один из главных мусульманских праздников Иди Курбон. Ранее власти предупредили граждан, чтобы дастарханы на праздник были скоромные, иначе будет штраф. 21 августа с утра сотрудники комитета религии и упорядочению традиций выйдут на рейд - они будут определять размер и «скромность» дастархана в домах таджикистанцев, передает «Азия-Плюс».

В юридической компании «Химоя» напомнили, что о скромных дастарханах упоминается в статье 7, ч.4 Закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ»:

«В дни праздника Рамазон и Курбон накрывается духовный и экономный праздничный дастархан, запрещается расточительство и излишество».

Однако, понятия «духовный», «экономный», «расточительство» и «излишество» в законе не раскрываются. Юристы также отмечают, что закон не дает полномочий отдельным органам или комиссиям применять его по своему усмотрению.

На днях пресс-секретарь Комитета религии Афшин Муким сообщил, что размер праздничного дастархана не должен превышать 1х1,5 метра: на нем должны быть фрукты, и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия).

«Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много», - отметил он. По его словам, за нарушение этих правил грозит штраф в размере 5 тыс. сомони ($530).

Он сообщил, что в день праздника с утра выйдут на рейды: они будут определять размер и «скромность» дастархана, но не уточнил, как.

В свою очередь, юристы сообщают, что проникновение в частные жилые дома без разрешения собственников незаконно. Но есть исключения.

«Статья 22 конституции РТ гласит: «Жилище неприкосновенно. Не допускается вторжение в жилище и лишение его жилища, за исключением случаев, предусмотренных законом». Есть упоминание о неприкосновенности жилища и в статье 13 уголовно-процессуального кодекса РТ. Таким образом, в жилище граждан никто не имеет право заходить без разрешения, более того, за нарушение неприкосновенности жилища в статье 147 УК РТ предусматривается уголовная ответственность», - отметили юристы «Химоя».