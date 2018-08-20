Сагинтаев ознакомился с ходом передислокации госорганов в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом передислокации государственных органов в Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, в городе Туркестан он посетил имеющиеся здания коммунального имущества и коммерческие объекты, которые на период строительства административных помещений (до 2020) будут использоваться для размещения госорганов.

В ходе осмотра премьеру доложили, что передислокация идет согласно утвержденному плану — из 27 местных исполнительных органов переехало 22 управления, при этом представители 14 территориальных органов уже оказывают услуги в Туркестане. В следующем году планируется завершить переезд всех ведомств: акимат области, 24 отраслевых управления, аппарат маслихата, ревкомиссия. Кроме того, произойдет передислокация девяти бюджетных организаций. На первом этапе переезжает 842 человека, в городе для них уже определены здания, проводятся работы по обеспечению необходимыми коммуникациями. Для госслужащих без жилья подготовлены места в общежитиях.

В здании школы-интерната размещены 10 территориальных органов, это так называемый «Дом департаментов».

Туркестанская область основана 10 марта 1932 года как Южно-Казакская область, название которой в 1936 году было изменено на Южно-Казахстанскую. С 3 мая 1962 года по 6 июня 1992 года область называлась Чимкентской, после чего ей вернули прежнее название. 19 июня 2018 года указом президента Нурсултана Назарбаева область переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесен в Туркестан; Шымкент изъят из состава области, получив статус города республиканского значения. Площадь области составляет 116 280 кв.км (4,3% территории страны). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.