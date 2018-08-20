В России вступили в силу единые минимальные цены на водку разной крепости‍

CA-NEWS (CA) - Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку, которая равняется 205 рублям за бутылку объемом 0,5 литра, с 20 августа распространяется и на «слабую» водку крепостью от 37% до 39% включительно, сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ минфина, предусматривающий унификацию МРЦ на водку с содержанием этанола свыше 37% до 40% включительно на уровне 205 рублей ($3), опубликовали 6 июля на официальном портале правовой информации. Через 45 суток со дня опубликования, 20 августа, этот документ вступил в силу.

В федеральном законе о государственном регулировании производства и оборота алкоголя говорится, что водка — спиртной напиток на основе этилового спирта, который произвели из пищевого сырья и воды, причем содержание этанола в нем — от 38% до 56% объема готовой продукции.

В предыдущей версии документа, в которой предписывались минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, МРЦ на водку устанавливалась для продукции с содержанием этанола от 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках — это классический сорокаградусный напиток, МРЦ на него — 205 рублей ($3) за полулитровую бутылку, и этот уровень не изменяется.

Министерство в пояснительной записке к проекту приказа отмечало, что унификация минимальной цены на водку крепостью от 37% до 40% включительно позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.