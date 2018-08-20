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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан с 26 августа прекратит импорт российского бензина железнодорожным транспортом

CA-NEWS (KZ) - Казахстан с 26 августа временно прекратит импорт российского бензина железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ министра энергетики РК Каната Бозумбаева «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» опубликован в «Казахстанской правде».

Согласно документу, запрет на ввоз в республику бензина из России будет введен на 3 месяца. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК поручено уведомить Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК и акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» о введении в действие приказа.

Ранее министр отмечал, что данная мера вводится для поддержки отечественного производителя и стабилизации работы на рынке. За 3 месяца ведомство намерено открыть экспорт бензина в страны Центральной Азии.

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