Казахстан с 26 августа прекратит импорт российского бензина железнодорожным транспортом

CA-NEWS (KZ) - Казахстан с 26 августа временно прекратит импорт российского бензина железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ министра энергетики РК Каната Бозумбаева «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» опубликован в «Казахстанской правде».

Согласно документу, запрет на ввоз в республику бензина из России будет введен на 3 месяца. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК поручено уведомить Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК и акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» о введении в действие приказа.

Ранее министр отмечал, что данная мера вводится для поддержки отечественного производителя и стабилизации работы на рынке. За 3 месяца ведомство намерено открыть экспорт бензина в страны Центральной Азии.