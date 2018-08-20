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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Молдавии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за вспышки кори

CA-NEWS (CA) - Власти Молдавии ввели «оранжевый» уровень опасности в связи со вспышкой кори, сообщила 20 августа министр здравоохранения, труда и социальной защиты республики Светлана Чеботарь. На сегодняшний день официально подтверждено 90 случаев заболевания корью, похожие симптомы выявлены еще у 83 несовершеннолетних, передает РИА Новости.

«На заседании национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью было решено объявить «оранжевый» уровень в связи со вспышкой кори, который подразумевает ряд мер по предотвращению эпидемии», — заявила Чеботарь.

«Оранжевый» уровень подразумевает изоляцию и госпитализацию заболевших детей, а также тех, у кого есть подозрение на корь. Будут составлены списки непривитых детей и проведены меры по их вакцинации. В частности, дети, у которых нет прививки от кори, не будут допущены к занятиям в учебных заведениях.

«Корь распространяется очень быстро, особенно на юге страны. Все медицинские учреждения обладают достаточным запасом вакцин для детей и взрослых», — добавила министр.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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