Спортшколы Астаны начали набор детей. Как поступить?

CA-NEWS (KZ) - В Астане начался отбор детей в спортивные школы.

По данным пресс-службы Управления культуры и спорта города, на сегодняшний день в столице функционируют 12 детско-юношеских спортивных школ и клубов, которые ведут набор детей начальной подготовки первого года обучения на конкурсной основе. Прием документов ведется до 1 октября. Отмечается, что занятия проводятся на бесплатной основе для всех без исключения.

Для поступления в спортивные учреждения требуется собрать следующий пакет документов: заявление, подписанное родителями, адресную справку, медицинскую карту ребенка №026, копию свидетельства о рождении, фотографии 3*4. Этот список может дополняться в зависимости от внутренних правил каждой из школ.

Так, в КГУ «СДЮСШОР №1» акимата Астаны поступающие должны донести и медицинскую документацию по форме 088/у. Детей сюда отбирают в возрасте 5-6 лет по таким видам спорта, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная акробатика и батутная гимнастика, спортивные танцы.

Коллектив СДЮСШ №2 приглашает деток в такие секции, как лыжные гонки (9-11 лет), шорт-трек (9-11 лет), фигурное катание (4-5 лет), конькобежный спорт(9-11 лет), спортивное ориентирование (8-10 лет). Желающие попробовать себя в данных видах спорта должны будут сдать и контрольные нормативы, среди которых бег, прыжки, упражнения на координацию, гибкость и т.д.

Любители таких дисциплин, как бокс, в том числе женский, вольная, греко-римская и женская борьба, кикбоксинг могут заниматься в спортивной школе №3. При этом на момент поступления дети должны достичь 10-летнего возраста.

А вот запись на все виды спорта, культивируемые в СДЮСШОР №4, среди которых академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ и т.д., проводится в круглогодичном порядке, кроме секции плавания. Отбор на отделение плавание состоится 9 сентября в 9:00 во Дворце спорта «Казахстан». Одними из основных критериев отбора являются умение плавать в большом бассейне (50 м), прохождение дистанций 15 м на груди и 15 м на спине. Также в этом списке значатся следующие антропометрические показатели: рост — 130 см, вес — 25-30 кг, год рождения детей: 2010-2011. В день отбора при себе необходимо иметь шапочку, очки, сланцы и приобрести на кассе разовый билет.

Любителей баскетбола, волейбола, гандбола и регби примут в спортивной школе №5. Набор детей от 9 лет будет проходить 1-25 сентября. На данные виды спорта могут быть зачислены дети без навыков игры, но обязательно нужно предоставить справку о состоянии здоровья ребенка.

Поклонники велоспорта могут отвести своих детей в спортивную школу №6. Поступить сюда могут только дети, достигшие 10-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний к занятию спортом. Для поступления юные спортсмены должны будут сдать такие нормативы, как бег на 60 м и 5-минутный бег, прыжки в длину, приседания, подтягивания из виса.

Мастеров восточных единоборств в столице готовит КГУ «СДЮСШ № 7». Так, в секцию дзюдо принимаются дети 10-12 лет, тхэквондо (WTF) 8-9 лет, джиу-джитсу 15-17 лет, каратэ - до 8-15 лет, киокушинкай — 12-13 лет, шинкиокушинкай — 12-13 лет, муай-тай — 13-14 лет, самбо — 10-13 лет, қазақ күресі — 10-13 лет, борьба на поясах — 10-13 лет. Формирование групп обучения продлится до 1 октября.

Ну а будущих профессиональных футболистов растит тренерский состав специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8. Набор детей проводится до 1 сентября, а в группы начальной подготовки – до 1 октября. В этом году в школу могут поступить дети 2009-2011 годов рождения.

В детско-юношеской спортивной школе №9 можно посещать такие секции, как стрельба из лука, стрельба пулевая, стендовая стрельба, фехтование, настольный теннис, легкая атлетика, современное пятиборье и триатлон. В эту школу принимаются дети от 6 до 14 лет в зависимости от вида спорта.

Те, кто видит в своих детях будущих звезд НХЛ, могут привести их в Специализированную детско-юношескую спортивную школу №10 по хоккею с шайбой. Сейчас ведется набор детей 5-7 лет.