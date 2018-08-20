Королеву Таиланда госпитализировали в больницу

CA-NEWS (CA) - Таиландскую 86-летняя королеву Сирикит госпитализировали в больницу в Бангкоке, передает Reuters.

Сирикит была госпитализирована в больницу Чулалонгкорн в Бангкоке 19 августа из-за высокой температуры и кашля. Состояние королевы улучшилось, но она останется в больнице под наблюдением, отмечается в статье.

Сирикит, супруга покойного короля Пхумипона Адульядета, который умер в 2016 году после 70-летий на троне, является матерью нынешнего короля Маха Вачиралонгкорна, которому 66 лет.

Королева редко появлялась на публике в последние годы, но на прошлой неделе дворец опубликовал ее фотографии в честь 86-летия. Королева была изображена с несколькими ее детьми, включая нынешнего короля.