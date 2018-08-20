Афганским властям удалось освободить 149 пассажиров автобусов из 170 которых захватили талибы

CA-NEWS (CA) - В провинции Кундуз на севере Афганистана боевики исламского движения «Талибан» захватили три автобуса со 170 пассажирами, сообщает Tolonews.

Инцидент произошел 19 августа. Автобусы следовали из Тахара в Кабул, в них находились около 170 пассажиров. Боевики перевезли похищенных в деревню Никпе. Затем туда прибыли афганские войска.

20 августа агентство Associated Press сообщило, что правительственным силам Афганистана удалось освободить 149 пассажиров, 21 человек все еще находятся в плену.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с «Талибаном» на три месяца и призвал движение поддержать идею.