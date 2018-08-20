Афганским властям удалось освободить 149 пассажиров автобусов из 170 которых захватили талибы
- Азия и мир, происшествия
- 17:01, 20 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - В провинции Кундуз на севере Афганистана боевики исламского движения «Талибан» захватили три автобуса со 170 пассажирами, сообщает Tolonews.
Инцидент произошел 19 августа. Автобусы следовали из Тахара в Кабул, в них находились около 170 пассажиров. Боевики перевезли похищенных в деревню Никпе. Затем туда прибыли афганские войска.
20 августа агентство Associated Press сообщило, что правительственным силам Афганистана удалось освободить 149 пассажиров, 21 человек все еще находятся в плену.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с «Талибаном» на три месяца и призвал движение поддержать идею.
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