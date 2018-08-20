РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Афганским властям удалось освободить 149 пассажиров автобусов из 170 которых захватили талибы

CA-NEWS (CA) - В провинции Кундуз на севере Афганистана боевики исламского движения «Талибан» захватили три автобуса со 170 пассажирами, сообщает Tolonews.

Инцидент произошел 19 августа. Автобусы следовали из Тахара в Кабул, в них находились около 170 пассажиров. Боевики перевезли похищенных в деревню Никпе. Затем туда прибыли афганские войска.

20 августа агентство Associated Press сообщило, что правительственным силам Афганистана удалось освободить 149 пассажиров, 21 человек все еще находятся в плену.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с «Талибаном» на три месяца и призвал движение поддержать идею.

print
  • В Узбекистане создаются комиссии по упорядочению свадеб и поминок
  • С начала года 36 жителей Хатлонской области отправлены за решетку по обвинению в экстремизме
  • Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в 1/8 финала Азиады
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×