В Сирии 15 таджикских женщин и детей ждут своего возвращения на родину

CA-NEWS (TJ) - Свыше 15 таджикских женщин и детей около года ожидают возвращения на родину в одном из лагерей Сирии. По их словам, они содержатся в палатках, разбитых ООН в различных регионах Сирии, передает Радио Озоди.

Шабнам Халимджонова, 24-летняя жительница Исфары, около года живет в одной их таких палаток в городе Эль-Маликия в провинции Эль-Хасака. Вместе с ней находится и ее единственный ребенок.

Она рассказала, что в 2014 году обманным путем муж привез ее в Сирию. Асад Халимджонов был боевиком «Исламского государства», два года назад был убит в ходе спецоперации в Ракке.

По словам Шабнам, после освобождения Ракки они попали в плен сирийских вооруженных оппозиционных групп, сражающихся с президентом Башаром Асадом, которые в то же время борются против Исламского государства (ИГ).

Она, как и десятки других вдов бойцов ИГ, находились под стражей три месяца, а после их разместили в лагерях в провинции Эль-Хасака. По признанию Шабнам, она не единственная таджичка в лагере в городе Эль-Маликия.

Все женщины были обманом привезены в Сирию и сейчас хотят вернуться на родину.

«Мы познали все ужасы жизни и тем слаще сейчас мечта вернуться на родину. Таджикистан – это рай на земле, но нас привезли сюда заблудшие люди. Мы очень хотим вернуться домой», - рассказала она.

По ее словам, с самых первых дней нахождения в лагере она проинформировала таджикские власти о своей судьбе, а ее родные в Таджикистане подали заявление о содействии скорейшему возвращению Шабнам.

Ракка, в котором Шабнам проживала с мужем, в 2014 году был занят ИГ и город был провозглашен одной из столиц «халифата». В октябре прошлого года город был освобожден от ИГ.

В Сирии, в отличие от Ирака, вдовы боевиков ИГ не преследуются законом. В Ираке десятки вдов бойцов этой террористической организации были задержаны и отправлены в тюрьму на различные сроки заключения. Среди них были, как минимум, 13 таджикских женщин.

Шесть таджикских женщин вместе с 9 детьми, которые содержатся в лагерях Идлиба и Эль-Хасаки Сирии, освобождены от уголовной ответственности.

Однако представитель международного комитета красного креста в Сирии, который осведомлен о положении таджикских женщин и детей в этой стране, сказал на условиях анонимности 17 августа, что список этих женщин и детей уже передан таджикским властям, но они не проявляют особого желания возвращать соотечественников.

По его словам, большинство таджикских граждан, содержащихся в лагерях беженцев, не имеют документов, подтверждающих их личности. Поэтому представителям Таджикистана необходимо приехать в лагеря и оказать содействие в подготовке документов для их возвращения.

ИГ заставляет уничтожать паспорта и другие документы своих бойцов и их семей. В сетях был видеоролик, как бойцы ИГ сжигают свои паспорта, как только ступают на территорию, подконтрольную этой террористической организации. С другой стороны, в течение нескольких лет жены боевиков родили детей, которые не имеют документов и гражданства какой-либо страны.

Власти Таджикистана заявили, что проинформированы о таджикских женщинах с детьми, содержащихся в сирийских лагерях, и пытаются предпринять меры по их возвращению.

По данным таджикских властей, с 2013 по 2017 годы свыше 1 тыс. таджиков выехали для участия в боевых действиях в Сирию и Ирак. Власти подтверждают гибель порядка 500 граждан РТ.