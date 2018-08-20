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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» сломался в аэропорту Москвы

CA-NEWS (UZ) - В московском аэропорту Домодедово 19 августа из-за поломки воздушного судна задержан рейс до Ташкента. Об этом сообщается на странице группы в Facebook «Общественный контроль» («Жамоатчилик назорати»).

Самолет должен был вылететь в 22:45 по местному времени, однако пилоты не смогли включить бортовую электронику после того, как перезапустили её. Рейс вылетел с опозданием примерно на 13 часов – в 13:00 текущего дня, отмечается в сообщении.

Как сообщается на сайте аэропорта Домодедово, вылет задержался, при этом регистрация на рейс уже закрыта. Часть пассажиров находилась всё время в зале ожидания, и никто не был размещен в гостинице.

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