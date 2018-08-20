В Таджикистане с 1 сентября стоимость сим-карты будет составлять $26

CA-NEWS (TJ) - С 1 сентября стоимость одной сим-карты составит в Таджикистане 250 сомони ($26). До этого времени можно успеть приобрести новую и перерегистрировать сверх положенных двух сим-карт на человека бесплатно, передает «Азия-Плюс».

Служба связи при правительстве Таджикистана установила плату за сим-карты таджикских мобильных компаний в размере 250 сомони ($26). Как сообщают в сотовых компаниях Таджикистана, теперь покупка или переоформление сим-карты на другого человека станет платной. Такую же сумму выплатят и те люди, кто потерял свой номер. Эти деньги мобильные компании должны будут перечислять службе связи.

С предложением ввести оплату за сим-карты выступило МВД Таджикистана в целях безопасности, по мнению которого сим-карты таджикских операторов связи перестанут попадать в случайные руки: ведь если конкретный номер появится в базе данных МВД, то исключительно владелец сим-карты будет нести ответственность.

В Таджикистане один абонент может иметь на руках только две сим-карты одной компании. Если же количество сим-карт у абонента больше, то он должен прийти в сервис-центр своего оператора, и перерегистрировать карту на имя того человека, который ею пользуется. До 1 сентября это можно сделать бесплатно, отмечается в статье.