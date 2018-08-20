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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Чечне двое неизвестных напали на отдел полиции

CA-NEWS (CA) - Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. Они были вооружены ножами, сообщает пресс-служба МВД Чеченской Республики.

Эти люди ранили двух полицейских. «Ответным огнем нападавшие были уничтожены», — говорится в сообщении полиции. Нападение было совершено около 10 часов утра. К отделу полиции прибыла оперативная группа.

По данным ТАСС в правоохранительных округах Северо-Кавказского региона, один из нападавших был со взрывчаткой. Злоумышленники не отреагировали на просьбу полицейских остановиться, достали нож и ударили полицейского.

Город Шали, административный центр одноименного района, расположен в 36 км к юго-востоку от Грозного.

Напомним, 19 мая боевики попытались напасть на церковь Михаила Архангела в Грозном, они хотели захватить прихожан в заложники. Нападавших было четверо, рассказывал позднее глава Чечни Рамзан Кадыров, они были убиты в ходе спецоперации. Нападавшие были вооружены ружьем и ножами.

Ответственность за атаку позднее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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