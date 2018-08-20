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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С начала года на территории Монголии произошли 63 наводнения

CA-NEWS (MNG) - С начала 2018 года в столице Монголии и в 42 сомонах 17 монгольских аймаков произошло в общей сложности 63 наводнения. Об этом 20 августа говорится в сообщении главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии.

За этот период в Монголии из-за наводнений погибли 74 человека, в том числе 19 несовершеннолетних.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, в зоне наводнения в некоторых аймаках оказалось множество монгольских семей. Были частично разрушены автодороги с твердым покрытием в провинциях Архангай, Баян-Улгий, Булган, Говь-Алтай, Дорноговь, Завхан, Увурхангай, Сух-Батор, Сэлэнгэ, Тув, Увс, Ховд и Хувсгул.

Как сообщает институт по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, уровень воды в крупных реках, включая Ховд, Буянт, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ и Хархираа до сих пор превышает допустимые нормы из-за большого количества осадков, выпавших этим летом в виде ливневых дождей.

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