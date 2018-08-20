Более 1 тыс. казахстанцев получат займы по ипотечной программе «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на 20 августа более 1 тыс. заявок одобрены для получения ипотечных займов по программе «7-20-25».

По данным Национального банка РК, всего на сегодняшний день подано 1586 заявок на сумму 18,6 млрд тенге ($51,7 млн). Из них одобрены 1026 заявок на 11,9 млрд тенге ($33,06 млн). Уже выдано 441 займ на 5,1 млрд тенге ($14,17 млн).

Программа «7-20-25» предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок займа - до 25 лет.

Оператором программы выступает акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана». В список банков-партнеров вошли Банк Центркредит, Евразийский банк, АТФ банк, RBK-банк, Халык банк, Цесна банк, Жилстройсбербанк. До конца года к ним готовы присоединиться Сбербанк и Форте банк.

В программе может участвовать любой гражданин республики, имеющий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности. Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе страны в пределах следующей стоимости: 25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау ($74,5 тыс.) и 15 млн тенге ($44,6 тыс.) – для других регионов.

Согласно условиям программы, банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.