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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в дорожно-транспортное происшествие. Он госпитализирован с легкими телесными повреждениями, сообщает Газета.uz.

Утром 20 августа премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП по дороге из Бекабада в Ташкент, сообщили Газете.uz источники в правительстве.

Глава правительства находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не грозит, отметил источник.

В ДТП «серьезно пострадал» еще один человек, находившийся с премьером в одной машине. По неподтверждённым данным, это заместитель премьера Алишер Султанов.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, водитель автомобиля марки Damas потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем. Водители двух машин пострадали.

Будет обеспечена законность при проведении следственных мероприятий, отметил источник.

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