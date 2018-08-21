В Кабуле не возражают против участия талибов в московской встрече, - посол Афганистана в России

CA-NEWS (CA) - Кабул не против, если талибы примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября, заявил 20 августа РИА Новости посол республики в РФ Абдул Каюм Кучай.

«Если Россия серьезно хочет, чтобы представители талибов приехали в Москву, и если они тоже захотят быть здесь и будут переговоры с ними, то мы не против. Если они будут обсуждать мир и безопасность в Афганистане, — это хорошо. Если мы даже откажемся (от контактов), мне кажется все равно Россия пригласит их», — сказал посол, отвечая на вопрос, как он относится к приглашению талибов на встречу в сентябре и планируются ли с ними дискуссии, учитывая провозглашенное президентом Афганистана перемирие.

«В сентябре будет встреча. Если, действительно, Россия хочет помочь Афганистану и у России есть возможности и сила убедить «Талибан» сесть и поговорить с государством Афганистан, если Россия разрешит все проблемы, это будет хорошо», — добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что перспективы перемирия талибов и Кабула будут обсуждаться на встрече по Афганистану в Москве 4 сентября.

В МИД РФ заявляли, что контакты с талибами Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.