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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заинтересована в уральском энергетическим оборудовании

CA-NEWS (MNG) - Свердловские производители оборудования для электроэнергетики выходят на рынок Монголии. Совместные проекты специалисты двух стран обсудили в рамках визита на Урал делегации из Монголии, сообщил rusexporter.

Монголия заинтересована в уменьшении доли загрязняющих воздух технологий и повышении эффективности энергетического сектора. По словам директора компании «Монгол базальт» Лхагважава Ариунболда, в Монголии в настоящее время около 500 тысяч домов отапливается углем, что создает массу проблем для экологии и здоровья людей. К 2020 году в стране рассчитывают снизить потери тепла в зданиях на 20% и сократить потребление энергоресурсов. Сейчас в стране перспективным бизнес-направлением становится производство экологичных стройматериалов и «зеленые» технологии

Монгольские партнеры хотели бы также получить помощь уральских ученых в создании аудиторской компании. В Свердловской области закон об энергосбережении работает уже почти 10 лет, и накоплен большой опыт в этой сфере. В рамках визита делегация посетила комбинат «Ураласбест» и инновационно-внедренческий центр «Образцовая фабрика бережливого производства».

Монгольские партнеры также заинтересованы в уральском опыте энергоаудита: в Свердловской области закон об энергосбережении работает уже почти 10 лет.

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