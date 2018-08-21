Бердымухамедов поздравил Имрана Хана с избранием на должность премьера Пакистана

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Имрану Хану в связи с его избранием на должность премьер-министра Пакистана.

Как сообщает государственное информационное агентство, глава республики пожелал И.Хану крепкого здоровья, счастья, а также успехов в деятельности во имя прогресса и процветания братского пакистанского народа.