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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поздравил Имрана Хана с избранием на должность премьера Пакистана
Предыстория: Президент Пакистана привел к присяге новое правительство

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Имрану Хану в связи с его избранием на должность премьер-министра Пакистана.

Как сообщает государственное информационное агентство, глава республики пожелал И.Хану крепкого здоровья, счастья, а также успехов в деятельности во имя прогресса и процветания братского пакистанского народа.

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