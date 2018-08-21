Президент Таджикистана провел заседание правительства по итогам поездки в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 августа под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось очередное заседание правительства, сообщает «Ниат Ховар».

Эмомали Рахмон подытожил свой государственный визит в Узбекистан. Было отмечено, что этот визит со своими итогами будет вписан в историю отношений двух соседних стран. Одним из значительных итогов является выход Таджикистана и Узбекистана на уровень стратегического партнерства.

Государственные ответные визиты глав государств, подписание документов, проведение бизнес — форумов, выставок промышленной продукции стран, культурные программы и вечер дружбы в обеих государствах, открытие 16 пограничных пропускных пунктов между республиками, восстановление воздушного сообщения, автомобильные дороги, ощутимая деятельность межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству и другие факторы дали возможность чтобы таджикский и узбекский народы вновь сблизились и укрепили родственные связи, отмечается в статье.

Эмомали Рахмон выразил свою благодарность промышленникам, бизнесменам и предпринимателям за представление лучших образцов товаров и продукций, промышленных достижений страны на выставке «Произведено в Таджикистане», а также деятелям культуры и искусства за организацию красочной и содержательной программы на мероприятии под названием «Вечер дружбы».

На заседании также обсуждался ход выполнения поручений и указаний президента, реализации и осуществления постановлений правительства и работ по благоустройству.