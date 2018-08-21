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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил увеличить зарплату госслужащих в 2 раза

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе обсуждения глава государства коснулся работы двух министерств и акиматов, на базе которых реализуется пилотный проект по увеличению заработной платы сотрудников более чем в 2 раза.

«Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы», - отметил он.

В свою очередь глава ведомства доложил о принимаемых мерах по усилению противодействия коррупционным проявлениям, дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат, повышению оплаты труда государственных служащих и персональной ответственности первых руководителей государственных органов.

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