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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Великобритании призывает Евросоюз к усилению санкций против России

CA-NEWS (CA) - Министр иностранных дел Британии Джереми Хант 21 августа выступит в Вашингтоне с призывом к Евросоюзу об усилении санкций против России в связи с отравлением в Солсбери, сообщает британское агентство Sky News.

В своем обращении в Вашингтоне он отметит, что диалог с Россией должен вестись, но Путин делает мир более опасным, говорится в статье.

«Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский союз сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США», - цитирует речь министра агентство.

«Это предполагает единую критику и реакцию на правонарушения, когда бы и где бы они ни совершались, от улиц Солсбери до судьбы Крыма», - заключил Джереми Хант.

Выступление Джереми Ханта состоится в рамках его первого визита в США в должности министра иностранных дел. В его программе значится встреча с госсекретарем Майком Помпео и с другими высокопоставленными представителями администрации.

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