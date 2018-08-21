Пограничные войска СГБ Узбекистана опровергли сообщения об очередях на границе с Кыргызстаном

CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана опровергли сообщение сайта Радио «Озодлик» о скапливающихся очередях на границе с Кыргызстане, сообщил «Газете.uz» представитель погранвойск.

В материале отмечалось, что пересечение пункта пропуска «Вуадиль» (напротив Кадамжая Кыргызстана), связывающим границы Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана, занимает 11 часов.

Представитель пограничных войск СГБ заявил, что указанный пункт пропуска функционирует без перебоев (в сутки границу в обоих направлениях пересекают около 6000−6500 человек, при пропускной способности более 8000 человек), и очередей на нем не наблюдается. Число рабочих мест контролеров увеличено с 8 до 12 человек, и пересечение узбекско-кыргызской границы в настоящее время занимает всего 10−15 минут, подчеркнули в погранвойсках.

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«Выложенные на сайте Радио „Озодлик“ фото (см.главное фото к новости от "Озодлик") очередей могли быть сделаны где угодно, но только не на пункте пропуска „Вуадиль“», — отметили в ПВ СГБ, предоставив фотографии пункта пропуска «Вуадиль».

Сейчас между пунктами пропуска двух государств проводятся строительные работы, цель которых — создание условий для комфортного пересечения границы гражданами Узбекистана и Кыргызстана. Эти работы также никак не влияют на пропускную способность КПП обеих сторон, отметил представитель погранвойск.