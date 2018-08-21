Предприятия Казахстана покажут новые образцы вооружения и техники на военно-техническом форуме в России

CA-NEWS (KZ) - 9 предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана покажут новые образцы вооружения и техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет в России 21-26 августа.

Как сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, предприятия презентуют на форуме новые образцы вооружения и военной техники, имеющие экспортный потенциал. Казахстанский стенд займет площадь свыше 200 кв.м, отечественные компании представят более 100 натурных образцов и макетов изделий военного и двойного назначения. Национальная выставочная экспозиция будет представлена ТОО «КАЕ», АО «Завод имени С.Кирова», АО «Тыныс», АО «Семей инжиниринг», РГП «Казспецэкпорт», АО «405 авиаремонтный завод» и другими компаниями в сфере ОПК.

Планируется, что завод по выпуску электронно-оптической продукции ТОО «КАЕ» презентует на выставке инфракрасные линзы для тепловизионных приборов и профессиональные средства радиосвязи. АО «Завод им. С.Кирова» покажет универсальное полигонное оборудование – мишени различных размеров, блоки управления, а также радиорелейные станции. «Семей инжиниринг» выставит макеты модернизированной бронетанковой и конверсионной техники, в том числе ремонтно-эвакуационные и разведывательно-дозорные машины на базе танка Т-72, БМП и БТР-80. АО «Тыныс» экспонирует комплектующие изделия для авиационной промышленности и войсковую амуницию: бронежилеты, бронесистемы, шлемы и другую продукцию.

Форум, организатором которого выступает Министерство обороны РФ, пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.