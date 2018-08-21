РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кабул подвергся ракетным атакам во время выступления президента Афганистана о праздновании Ид аль-Адха

CA-NEWS (CA) - Кабул подвергся ракетному обстрелу 21 августа, когда президент Афганистана Ашраф Гани выступал во время церемонии празднования Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), сообщает телеканал Tolonews.

Ракетная атака началась примерно в 9 утра по местному времени. Согласно сообщению телеканала, первая атака была произведена с мечети Ид Гах на президентский дворец. Двое из атакующих были убиты. Столкновение в Кабуле продолжается.

«Есть группы, которые продолжают насилие, но они не смогут остановить развитие людей в Афганистане», - сказал Гани в ответ на ракетные атаки.

print
  • В Нигерии боевики убили 19 человек
  • Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана составляют 323 тонны
  • В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×