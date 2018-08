Кабул подвергся ракетным атакам во время выступления президента Афганистана о праздновании Ид аль-Адха

CA-NEWS (CA) - Кабул подвергся ракетному обстрелу 21 августа, когда президент Афганистана Ашраф Гани выступал во время церемонии празднования Ид аль-Адха (Курбан-Байрам), сообщает телеканал Tolonews.

Ракетная атака началась примерно в 9 утра по местному времени. Согласно сообщению телеканала, первая атака была произведена с мечети Ид Гах на президентский дворец. Двое из атакующих были убиты. Столкновение в Кабуле продолжается.

«Есть группы, которые продолжают насилие, но они не смогут остановить развитие людей в Афганистане», - сказал Гани в ответ на ракетные атаки.

#Kabul – dust and smoke rises from PD1, near the Eidgah mosque, as combat helicopter fires on insurgents hideout in Kabul city after massive rocket attack #Afghanistan pic.twitter.com/hHX3MeFSyC