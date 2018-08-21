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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Улемы Центральной Азии помолились в Арафате за благополучие и единство мусульман региона

CA-NEWS (KZ) - Улемы Центральной Азии помолились за благополучие и единство мусульманской уммы возле местности Арафат недалеко от Мекки.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана, в мероприятии приняли участие муфтий Узбекистана Османхан Алимов и улемы Таджикистана, Кыргызстана и Азербайжана.

Представители миссии паломничества из РК отметили, что сотрудничество между религиозными управлениями Центральной Азии крепнет с каждым днем.

В конце встречи религиозные лидеры согласились работать вместе для достижения общих интересов.

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