Улемы Центральной Азии помолились в Арафате за благополучие и единство мусульман региона
CA-NEWS (KZ) - Улемы Центральной Азии помолились за благополучие и единство мусульманской уммы возле местности Арафат недалеко от Мекки.
Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана, в мероприятии приняли участие муфтий Узбекистана Османхан Алимов и улемы Таджикистана, Кыргызстана и Азербайжана.
Представители миссии паломничества из РК отметили, что сотрудничество между религиозными управлениями Центральной Азии крепнет с каждым днем.
В конце встречи религиозные лидеры согласились работать вместе для достижения общих интересов.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком