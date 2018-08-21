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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пострадавшие в Таджикистане российские альпинисты идут на поправку
Предыстория: Пострадавшим в Таджикистане альпинистам выплатят от $30 до 50 тысяч

CA-NEWS (TJ) - МИД России продолжает отслеживать ситуацию вокруг погибших и пострадавших на Памире российских альпинистов, сообщает пресс-служба министерства.

Утром 17 августа тела всех погибших в аварии МИ-8 на Памире альпинистов (А.В.Абросимов, Т.М.Барабанов, Р.Г.Тараканов) были отправлены рейсом авиакомпании «Сомон Эйр» в Москву. Этим же рейсом вылетели пострадавшие альпинисты (С.П.Матвеев, А.М.Родыгин) и сестра Т.М.Барабанова. На родину вернулся также В.Н.Труш.

В отделении реанимации клиники «Истиклол» в Душанбе остаются Т.В.Горбатюк, В.Н.Дубина (оба пациента в тяжелом, но стабильном состоянии) и А.В.Соболенко (в состоянии средней степени тяжести). Как заявляют врачи, у всех пострадавших прослеживается положительная динамика, они быстро идут на поправку.

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