Впервые в истории Азиатских игр Узбекистан завоевал медаль по ушу
- Узбекистан, спорт
- 11:50, 21 августа 2018
- Просмотров: 663
CA-NEWS (UZ) - Копилка сборной Узбекистана на Азиатских играх пополнилась еще одной медалью. В направлении ушу таулу представительница Узбекистана Дарья Латышева смогла вчера завоевать путевку в финальный этап, сообщили в пресс-службе НОК республики.
20 августа в решающем туре, где соревновались 12 спортсменов Латышева стала второй и завоевала серебряную медаль.
Стоит отметить, что в истории Азиатских игр сборная Узбекистана впервые завоевала медаль в данном направлении.
Таким образом, у спортивной делегации Узбекистана уже 4 медали. В первый день соревнований представители вольного стиля спортивной борьбы завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком