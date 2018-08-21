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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые в истории Азиатских игр Узбекистан завоевал медаль по ушу

CA-NEWS (UZ) - Копилка сборной Узбекистана на Азиатских играх пополнилась еще одной медалью. В направлении ушу таулу представительница Узбекистана Дарья Латышева смогла вчера завоевать путевку в финальный этап, сообщили в пресс-службе НОК республики.

20 августа в решающем туре, где соревновались 12 спортсменов Латышева стала второй и завоевала серебряную медаль.

Стоит отметить, что в истории Азиатских игр сборная Узбекистана впервые завоевала медаль в данном направлении.

Таким образом, у спортивной делегации Узбекистана уже 4 медали. В первый день соревнований представители вольного стиля спортивной борьбы завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды.

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