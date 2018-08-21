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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Телепроект «Орёл и Решка» снова покажет передачу о Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Программа «Орёл и Решка. Перезагрузка-3» сняла новую передачу о Таджикистане и его столице. Она вышла в эфир 20 августа на телеканале «Пятница», сообщает ТаджикТА.

«Мы уже готовы показать вам роскошный Таджикистан и его столицу Душанбе! Это то место, где стоит забыть о стереотипах и просто удивляться увиденному. Сейчас столица активно застраивается, в городе появляется всё больше масштабных и современных строений. Но дух времён Шелкового пути никуда не делся. По улицам Душанбе прохаживаются мужчины в классических костюмах и смартфонами в руках. Но тут же, рядом, красуются женщины в ярких традиционных нарядах, со смоляными волосами до пояса. «Перезагрузка-3» откроет Душанбе заново - уже в эти выходные!», - так звучит призыв, опубликованный на сайте передачи.

Пока же авторы передачи создали интригу: на сайте опубликовано видео с инструкциями, где и как найти бутылку со спрятанными $100.

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