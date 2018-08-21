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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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NASA опубликовало захватывающее видео лунной поверхности

CA-NEWS (CA) - Американские астрономы, работающие в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), выложили новое захватывающее видео лунной поверхности. В ролике использованы кадры, снятые космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, на которых видна граница освещенной и темной частей луны.

Ролик сделан сотрудниками музея космического центра имени Годдарда. В качестве музыкальной темы в ролике использовано сочинение для фортепиано «Лунный свет» композитора Клода Дебюсси.

Lunar Reconnaissance Orbiter - это космический аппарат NASA, запущенный на орбиту луны в июне 2009 года. Планировалось, что он будет выведен на полярную орбиту спутника Земли всего на один год, однако LROrbiter до сих пор работает.

В NASA отмечают, что в визуализации используется цифровая трехмерная модель луны, построенная на глобальных картах возвышения лунного обзора и картинных мозаиках. Освещение происходит от реальных углов солнца в лунные дни в 2018 году.

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