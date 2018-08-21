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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье, 13 из них погибли

CA-NEWS (CA) - В северном индийском штате Джамму и Кашмир утром 21 августа автобус вылетел в ущелье, погибли по меньшей мере 13 человек, еще двое получили тяжелые травмы, сообщает индийское агентство The Statesman.

По имеющимся, автобус, перевозивший паломников, рухнул в ущелье в округе Каштвар. Водитель, предположительно, не справился с управлением на сложном участке дороги, что и стало причиной трагедии, отмечается в статье.

Отмечается, что все 13 человек погибли на месте. Еще два паломника были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Другие подробности еще выясняются.

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