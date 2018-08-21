В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье, 13 из них погибли
- Азия и мир, происшествия
- 12:25, 21 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - В северном индийском штате Джамму и Кашмир утром 21 августа автобус вылетел в ущелье, погибли по меньшей мере 13 человек, еще двое получили тяжелые травмы, сообщает индийское агентство The Statesman.
По имеющимся, автобус, перевозивший паломников, рухнул в ущелье в округе Каштвар. Водитель, предположительно, не справился с управлением на сложном участке дороги, что и стало причиной трагедии, отмечается в статье.
Отмечается, что все 13 человек погибли на месте. Еще два паломника были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Другие подробности еще выясняются.
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