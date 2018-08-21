Назарбаев призывает граждан заниматься благотворительностью

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 августа посетил главную мечеть Астаны «Хазрет Султан».

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт и отметил, что это торжество символизирует мир, чистоту помыслов, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама, а также олицетворяет самые высокие нравственные принципы – милосердие, доброту и сострадание.

«Поздравляю с праздником и желаю всем мусульманам Казахстана, чтобы ваши пожелания и просьбы дошли до Всевышнего и исполнились», - сказал глава республики.

Н.Назарбаев подчеркнул, что праздник Курбан айт не ограничивается лишь праздничным намазом и жертвоприношением, и призвал заниматься благотворительностью, оказывать помощь малообеспеченным, сиротам, пожилым людям и всем нуждающимся.

По его словам, глубокий смысл Курбан айта полностью соответствует духовным устремлениям и культуре народа, дорожащего традициями гостеприимства, дружбы и единства.

«Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, а каждой казахстанской семье – благополучия. Пусть процветает наша страна, пусть у нас царит дружба, спокойствие и стабильность», - сказал президент, обращаясь к собравшимся.