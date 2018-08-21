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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв паводка на юге Италии возросло до 11 человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до 11 человек, сообщил 21 августа руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси, передает РИА Новости.

По его словам, минувшей ночью в больнице города Козенца скончался один из раненых, получивший серьезную черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что две группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились на экскурсии в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, многих туристов смыло бурным водным потоком.

По данным Танси, в больницах в настоящее время находятся 11 человек, пять человек пока считаются пропавшими без вести. Пожарные и сотрудники службы ГО вели поиски пропавших всю минувшую ночь. Поисковые работы продолжаются. За ситуацией в национальном парке Поллино следит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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