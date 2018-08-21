Неизвестный открыл стрельбу в центре Харькова

- Азия и мир, происшествия
- 13:57, 21 августа 2018
- Просмотров: 2287
CA-NEWS (CA) - Около 00:37 ночи 20 августа, возле здания городского совета в Харькове неизвестный открыл стрельбу, сообщает Харьков Live.
Нападавший порядка 10 раз выстрелил в дверь и ранил охранника. После этого он вошел в здание. Вскоре после этого на место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские пытались вести переговоры с преступником, однако, тот открыл по ним огонь. Один из выстрелов серьезно ранил сотрудника правоохранительных органов.
В ходе перестрелки нападавший был убит. Его личность сейчас устанавливается.
Раненых патрульного и охранника забрала «скорая». Полицейский скончался в госпитале от полученных повреждений. За жизнь охранника сейчас борются медики, его состояние остается стабильно тяжелым.
По предварительным данным, в перестрелке погиб полицейский Кириенко.