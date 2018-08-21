Неизвестный открыл стрельбу в центре Харькова

CA-NEWS (CA) - Около 00:37 ночи 20 августа, возле здания городского совета в Харькове неизвестный открыл стрельбу, сообщает Харьков Live.

Нападавший порядка 10 раз выстрелил в дверь и ранил охранника. После этого он вошел в здание. Вскоре после этого на место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские пытались вести переговоры с преступником, однако, тот открыл по ним огонь. Один из выстрелов серьезно ранил сотрудника правоохранительных органов.

В ходе перестрелки нападавший был убит. Его личность сейчас устанавливается.

Раненых патрульного и охранника забрала «скорая». Полицейский скончался в госпитале от полученных повреждений. За жизнь охранника сейчас борются медики, его состояние остается стабильно тяжелым.

По предварительным данным, в перестрелке погиб полицейский Кириенко.