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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент переведут на особый порядок управления

CA-NEWS (UZ) - С 1 сентября в столице Узбекистана вводится особый порядок управления, сообщила "Норма".

Стартующий с 1 сентября этого года в Ташкенте правовой эксперимент по внедрению особого порядка управления, направлен на устранение недостатков, присутствующих в столице и других регионах страны.

На базе аппаратов управления хокимиятов (администраций) города Ташкента и районов, входящих в его состав, предусмотрено образование аппарата соответствующих хокимов.

Городскому хокиму (главе администрации) предоставлено право назначать на должность и освобождение от нее руководителей столичных органов Минфина, Минэкономики, Минстроя, Министерства ЖКО и Госкоминвеста по согласованию с соответствующим министром.

Аналогичными полномочиями на вверенных им территориях наделены и хокимы районов, только кандидатуры своих назначенцев они будут согласовывать с руководителем уже городской структуры этих профильных учреждений.
Планируется также кардинальное сокращение территориальных межведомственных коллегиальных органов с участием хокима города Ташкента и его заместителей, в основном, различных комиссий. Их количество на сегодняшний день превысило 50 единиц.

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