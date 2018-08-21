Ташкент переведут на особый порядок управления

CA-NEWS (UZ) - С 1 сентября в столице Узбекистана вводится особый порядок управления, сообщила "Норма".

Стартующий с 1 сентября этого года в Ташкенте правовой эксперимент по внедрению особого порядка управления, направлен на устранение недостатков, присутствующих в столице и других регионах страны.

На базе аппаратов управления хокимиятов (администраций) города Ташкента и районов, входящих в его состав, предусмотрено образование аппарата соответствующих хокимов.

Городскому хокиму (главе администрации) предоставлено право назначать на должность и освобождение от нее руководителей столичных органов Минфина, Минэкономики, Минстроя, Министерства ЖКО и Госкоминвеста по согласованию с соответствующим министром.

Аналогичными полномочиями на вверенных им территориях наделены и хокимы районов, только кандидатуры своих назначенцев они будут согласовывать с руководителем уже городской структуры этих профильных учреждений.

Планируется также кардинальное сокращение территориальных межведомственных коллегиальных органов с участием хокима города Ташкента и его заместителей, в основном, различных комиссий. Их количество на сегодняшний день превысило 50 единиц.