В Санкт-Петербурге на 9 лет осудили таджикистанца за героин, который он хранил в партии грецких орехов

CA-NEWS (TJ) - Смольнинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору в составе группы лиц), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 188 УК РФ (приготовление к совершению перемещения через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств с сокрытием от таможенного контроля, то есть контрабанды, совершенное по предварительному сговору в составе группы лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд установил, что мужчина с сентября 2007 года по декабрь 2008 года приобрел на территории Таджикистана на собственные денежные средства наркотическое средство – героин - общей массой около 8 кг, которое расфасовал в 8 пакетов.

В целях защиты от разоблачения и обеспечения удобства планируемой контрабандной перевозки наркотического средства к месту сбыта в Санкт-Петербурге, наркодилер разместил эти пакеты в спортивных сумках, которые наполнил грецкими орехами.

В результате проведенного сотрудниками оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая поставка» соучастники подсудимого были задержаны, а наркотическое средство изъято.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.