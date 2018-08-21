Алматинцы сшили из кусочков ткани национальное одеяло для Книги рекордов Гиннеса

CA-NEWS (KZ) - Казахское национальное одеяло құрақ көрпе, сшитое из кусочков, жители Алматы намерены представить для установки мирового рекорда Книги Гиннеса. Его презентация пройдет 16 сентября в рамках празднования Дня города, отмечаемого в третье воскресенье первого осеннего месяца.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, впервые город с размахом отметит фестиваль яблок «ALMA FEST», который пройдет сразу в нескольких местах: в Парке первого президента Казахстана, на улице Панфилова, площади перед Almaty Arena, на улице Жибек Жолы, площади Абая и площади «Астана», в Центральном парке культуры и отдыха и на Кок-Тобе.

«Каждая локация, где будет проходить праздник, включит в себя музыкальную зону, гастрономическую, танцевальную, арт-зоны, зоны отдыха, фотопоинты. Программа в Парке первого президента РК такова: 16 сентября пройдет презентация и установка мирового рекорда для Книги Гиннеса - создание самого длинного құрақ көрпе, к изготовлению которого приложили руку жители мегаполиса и гости из регионов. Национальное одеяло начали шить еще во время празднования Наурыз Мейрамы. Теперь его представят в виде бесконечной ленты, образующей живую волну, в которой чувствуется пульс города», - отмечают в муниципалитете.

Перед входом в парк будут выступать артисты и лайф-бэнды, состоится театрализованный парад барабанщиков, а также будут установлены стенды с лучшими работами школьников на тему «Мой любимый город».

«Во всех зонах будут также установлены сувенирные лавки, где можно купить футболки с принтами молодых художников, арт-постеры с видами Алматы, но главный принцип данных магазинов будет не в приеме денег, а в выполнении особых заданий. Внутри парка взору зрителей откроются новые инсталляции «На волне города Алматы», изготовленные городскими молодыми и известными художниками. Арт-объекты будут отражать жизнь, движение и развитие города. К примеру, двухметровая книга «Almaty kitap», где каждый посетитель в течение празднования сможет написать свои пожелания, оставляя свой след в истории города», - говорится в собщении акимата.

В молодежной зоне будет работать ярмарка университетов, общественная приемная «Open Almaty», игра Формула-21, аллея кривых зеркал, мастер-классы по фотографии от именитых фотографов города.

Самые смелые испытают себя в родео на быке, в футбольном бильярде, на «скользком» турнике и в баскетбольной дуэли. Кроме того, на волне движения будут проходить массовые занятия йогой и гимнастикой, семейные соревнования, мастер-классы по обучению национальным единоборствам, игры и соревнования по экстремальным видам спорта: самокат, скейтборд, БМХ и паркур, костюмированный Fun-заезд на велосипедах, показательные шоу с фестиваля экстремальных видов спорта «Экстрим Толкыны», соревнования по настольному теннису и др.

Вечером гостей будет ждать музыкальная программа с выступлением популярных групп и именитых диджеев в Almaty Arena. Главным событием станет гала-концерт в честь Дня города «B-DAY PARTY», где выступят зарубежные и отечественные звезды. Завершится день праздничным салютом в 21:00 на площади «Астана».

Мероприятия стартуют 25 августа и продлятся до 30 сентября.