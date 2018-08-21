Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу в Харькове

CA-NEWS (CA) - Полиция установила личность мужчины, застрелившего в ночь на 20 августа патрульного полицейского возле здания Харьковского городского совета, заявил начальник главного управления национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, передает РИА Новости.

В ночь 20 августа неизвестный открыл стрельбу около здания горсовета в Харькове, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям «умышленное убийство» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Александр Поляков, 1971 года рождения… Он с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком в ряде коммерческих предприятий, где занимался ремонтом автотранспорта… В день совершения преступления, 20 августа, он находился в состоянии алкогольного опьянения»,- сообщил Бех в ходе брифинга.

Поляков был военнослужащим. В настоящий момент полиция выясняет, где он служил и работал ли в горячих точках. К уголовной ответственности ранее Поляков не привлекался. Следствие считает алкогольное опьянение и психологическое состояние Полякова главной версией случившегося.

СМИ сообщили, что супруга нападавшего найдена мертвой. «Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой… Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером», — говорится в сообщении.