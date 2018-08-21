РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу в Харькове
Предыстория: Неизвестный открыл стрельбу в центре Харькова

CA-NEWS (CA) - Полиция установила личность мужчины, застрелившего в ночь на 20 августа патрульного полицейского возле здания Харьковского городского совета, заявил начальник главного управления национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, передает РИА Новости.

В ночь 20 августа неизвестный открыл стрельбу около здания горсовета в Харькове, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям «умышленное убийство» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Александр Поляков, 1971 года рождения… Он с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком в ряде коммерческих предприятий, где занимался ремонтом автотранспорта… В день совершения преступления, 20 августа, он находился в состоянии алкогольного опьянения»,- сообщил Бех в ходе брифинга.

Поляков был военнослужащим. В настоящий момент полиция выясняет, где он служил и работал ли в горячих точках. К уголовной ответственности ранее Поляков не привлекался. Следствие считает алкогольное опьянение и психологическое состояние Полякова главной версией случившегося.

СМИ сообщили, что супруга нападавшего найдена мертвой. «Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой… Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером», — говорится в сообщении.

print
  • Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в 1/8 финала Азиады
  • В Чечне двое неизвестных напали на отдел полиции
  • В первый день Узбекистан завоевал три медали Азиатских игр
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×